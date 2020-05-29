Facebook начнёт идентифицировать пользователей популярных страниц в США

https://static.news.ru/photo/0efb5e38-a19a-11ea-a721-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/www.imago-images.de/Globa Look Press

Социальная сеть Facebook будет требовать у пользователей в США документы, удостоверяющие личность. Это коснётся владельцев подозрительных страниц, а также тех, чьи посты быстро становятся популярными.

Мы распространяем проверку ID на профили с широкими аудиториями в США. Двигаясь вперёд, мы будем проверять личность людей с подозрением на недостоверное поведение в Facebook и тех, чьи посты быстро распространяются в сети в США, — говорится в заявлении компании.

Меры направлены на повышение доверия пользователей к создателям контента. В Facebook хотят быть уверены, что популярные записи создаются настоящими людьми, а не ботами.

В том случае, если пользователи откажутся предоставлять сведения социальной сети, распространение их публикаций будет сокращено, чтобы меньше людей смогли с ними ознакомиться.

NEWS.ru писал, что глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы социальных сетей. Поводом для указа стали жалобы пользователей-консерваторов, которые заявили, что Twitter цензурирует их посты. Трамп не исключил, что соцсеть будет закрыта, если будет нарушать закон. В Twitter заявили, что указ главы Белого дома является реакционным и политизированным.