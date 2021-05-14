«Это красная черта»: подполковник армии США напомнил слова Путина о НАТО

https://static.news.ru/photo/ce9ddca4-b682-11eb-9707-96000091f725_660.jpg Фото: army.mil

Бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис считает, что при принятии Украины в НАТО между США и Россией может начаться разрушительная и совершенно не нужная никому война. В своей статье для издания 19FortyFive военный напомнил слова российского лидера Владимира Путина, что «это красная линия», за которую Западу лучше не переступать.

Путин, как и другие российские лидеры, неоднократно говорил, что присутствие солдат НАТО на Украине — это красная черта, которую Россия не позволит пересечь, — пишет Дэвис.

Он также добавил, что у Вашингтона только две задачи: избежать ненужной войны с ядерной державой и процветание американцев. А вступление Украины в НАТО ставит обе задачи под угрозу.

При этом эксперт признаёт, что Украина с Альянсом станет сильнее и сможет активнее противостоять Москве, но «обременение НАТО и без того нестабильной Украиной снизит безопасность всех действующих членов Альянса».

Киеву же подполковник посоветовал занять нейтральную позицию и не стремиться в НАТО, но и не объединяться с РФ.

Ранее американская армия представила на суд общественности новый «сверхполиткорректный» ролик о своих военных. Как только его увидели читатели британской газеты Daily Mail, на американскую армию посыпались сотни уничижительных и оскорбительных комментариев. Многие британцы увидели в ролике «закат США». Всё дело в том, что в мини-фильме рассказывалось о пяти военных. Одна из героинь — командующая отрядом противоракетной обороны капрал Эмма Мэлоунлорд. Её воспитала лесбийская пара, она постоянно посещает гей-парады и «с юных лет борется за свободу».