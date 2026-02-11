Энергетик объяснил, почему США снижают добычу сланцевой нефти

Соединенные Штаты сокращают добычу сланцевой нефти, поскольку она становится экономически невыгодной, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, истощение рентабельных месторождений идет на пользу РФ.

Снижение добычи сланцевой нефти в США — это плюс для России, потому что там действительно истощаются более рентабельные месторождения. На нее приходится около 60% или даже больше американской добычи. Штаты сталкиваются с тем, что нужны более высокие цены, чтобы удерживать объемы, потому что многие проекты становятся невыгодными при нынешней стоимости в районе $60–65 за баррель сорта WTI, — поделился Юшков.

Он подчеркнул, что пик добычи сланцевой нефти в США был достигнут еще в ноябре 2024 года. При этом, по словам энергетика, стоимость американского сорта WTI часто оказывается ниже, чем у Brent. Он также указал, что, несмотря на некоторое повышение цен на фоне напряженности вокруг Ирана, они все еще не достигли уровня, обеспечивающего рентабельность.

Чем больше времени проходит, тем сложнее Штатам удерживаться на текущих объемах. Каждый последующий баррель сланцевой нефти обходится дороже, чем предыдущий, потому что совершенствование технологий происходило на протяжении 2010–2020-х годов, но от ухудшения качества ресурсной базы никуда не деться. Повышать эффективность до бесконечности невозможно, — резюмировал Юшков.

Ранее сообщалось, что Штаты могут снизить мировые цены на нефть до $50 за баррель, установив контроль над венесуэльской нефтяной компанией PDVSA. Администрация президента США Дональда Трампа уже разрабатывает соответствующий план.