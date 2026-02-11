Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 05:15

Энергетик объяснил, почему США снижают добычу сланцевой нефти

Энергетик Юшков: США сокращают добычу нефти из-за низкой рентабельности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Соединенные Штаты сокращают добычу сланцевой нефти, поскольку она становится экономически невыгодной, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, истощение рентабельных месторождений идет на пользу РФ.

Снижение добычи сланцевой нефти в США — это плюс для России, потому что там действительно истощаются более рентабельные месторождения. На нее приходится около 60% или даже больше американской добычи. Штаты сталкиваются с тем, что нужны более высокие цены, чтобы удерживать объемы, потому что многие проекты становятся невыгодными при нынешней стоимости в районе $60–65 за баррель сорта WTI, — поделился Юшков.

Он подчеркнул, что пик добычи сланцевой нефти в США был достигнут еще в ноябре 2024 года. При этом, по словам энергетика, стоимость американского сорта WTI часто оказывается ниже, чем у Brent. Он также указал, что, несмотря на некоторое повышение цен на фоне напряженности вокруг Ирана, они все еще не достигли уровня, обеспечивающего рентабельность.

Чем больше времени проходит, тем сложнее Штатам удерживаться на текущих объемах. Каждый последующий баррель сланцевой нефти обходится дороже, чем предыдущий, потому что совершенствование технологий происходило на протяжении 2010–2020-х годов, но от ухудшения качества ресурсной базы никуда не деться. Повышать эффективность до бесконечности невозможно, — резюмировал Юшков.

Ранее сообщалось, что Штаты могут снизить мировые цены на нефть до $50 за баррель, установив контроль над венесуэльской нефтяной компанией PDVSA. Администрация президента США Дональда Трампа уже разрабатывает соответствующий план.

нефть
США
Россия
Запад
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автор книг о любви предупредила об «опасных» подарках 14 Февраля
Аэропорт Нижнекамска ввел временные ограничения на работу
Украинские военные угрожали матери погибшего российского солдата
Адвокат объяснил, какие видео в интернете опасно лайкать и комментировать
Названа самая высокооплачиваемая профессия 2026 года в России
Отъезд в Монако, $3 млн призовых, Большой шлем: как живет Даниил Медведев
В Госдуме назвали способ ответить на покушение на генерала Алексеева
Нутрициолог ответила, почему важно поддерживать витамин В2 в организме
Стрельба в канадской школе унесла жизни 10 человек
«Возвращение пугает»: Марков о пытающихся уехать в РФ украинцах
Россиян предупредили, где нельзя сжигать чучело на Масленицу
Психолог объяснила, почему на 14 Февраля надо дарить дешевые подарки
Владелец «Вкусно — и точка» не поверил в возвращение «Макдоналдса» в РФ
Разгромили пытавшуюся спрятаться группу ВСУ: успехи ВС РФ к утру 11 февраля
Пиратские нападения на суда в 2025 году достигли рекордного уровня
На Кубе задерживаются рейсы из-за топливного кризиса
Стало известно, как сотрудники могут получить внеплановый выходной
В Германии решили сменить посла в Москве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 февраля
В Госдуме рассказали о новом ГОСТе на отделочные работы в новостройках
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России
Европа

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.