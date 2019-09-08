https://static.news.ru/photo/b22c1e70-d261-11e9-a1ff-fa163e074e61_660.jpg Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах Фото: Xinhua/www.imago-images.de/Global Look Press

В США госпитализирован эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах для проведения медицинского обследования.

В связи с этим запланированная встреча эмира и американского лидера Дональда Трампа отложена. Стороны намеревались обсудить сотрудничество по вопросам безопасности и борьбу с терроризмом, сообщает агентство KUNA .

Как ранее писал News.ru, эмир Кувейта заявил, что продолжающаяся война в Йемене угрожает всем арабским государствам Персидского залива. По мнению монарха, мирное урегулирование конфликта должно проходить на основе дипломатии, желания самих стран — участниц боевых действий сесть за стол переговоров, а также согласно резолюциям ООН.