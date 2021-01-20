Эксперт: Байден сделает России прибыльный подарок

https://static.news.ru/photo/54121f8c-5afb-11eb-8a34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone XL Pipeline/facebook.com

Избранный президент Соединённых Штатов Джо Байден готовится в первый же день после инаугурации подписать документы о запрете канадско-американского нефтепровода Keystone XL. Эксперты считают, что таким образом Байден сделает весьма прибыльный подарок для России.

Как заявил глава Центра проблем энергетической безопасности Института США и Канады РАН Андрей Корнеев, всё дело в том, что из-за подобного решения США столкнутся с острой нехваткой топлива. Его нужно будет где-то закупать и, скорее всего, государство обратится за помощью к одной из крупнейших стран — поставщиков газа и нефти, которой является Российская Федерация, передают «Ведомости».

Соответствующей запрет станет продолжением политики бывшего главы Белого дома Барака Обамы, известного своими антироссийскими настроениями. Стоит заметить, что в администрации Обамы Байден занимал должность вице-президента.

44-й президент Соединённых Штатов согласился с утверждениями экологов и запретил проект постройки нефтепровода. Тем не менее сменивший его на посту действующий американский лидер Дональд Трамп уже на четвёртый день своего вступления в должность отменил запрет и распорядился продолжить реализацию проекта.

В 2018 году проблемы с поставкой нефти и газа в США усугубились. Тогда Вашингтон разорвал соглашение о поставке топлива из Венесуэлы, в результате чего американские нефтеперерабатывающие заводы остались без газа и нефти, которые им необходимы для работы. Корнеев видит в этом также «плюс» для России, которая может стать посредником в закупке необходимых веществ.

Это сложно и рискованно, но в целом возможно, — считает эксперт.

Также специалист добавил, что перейти к развитию безуглеродной энергетики пока что не представляется возможность. Соответственно, США вновь сталкиваются с вопросом, где закупать топливо.

Тем временем, как писал NEWS.ru, односторонние санкции в отношении трёх физических лиц, 14 организаций и шести судов, в том числе базирующихся в России, ввели США за торговлю с Венесуэлой в обход санкций.

Как сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина, в список попали российская компания «Рустанкер» и принадлежащий ей танкер «Сьерра», а также танкер «Максим Горький». Они якобы вывозили венесуэльскую нефть.