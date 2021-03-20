Экс-советник Трампа заявил об угрожающем нацбезопасности поведении Байдена

https://static.news.ru/photo/c1fccfb6-8a7f-11eb-a6f2-96000091f725_660.jpg Стивен Миллер Фото: Anna Moneymaker/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший советник экс-президента США Стивен Миллер заявил, что поведение и высказывания нынешнего главы государства Джо Байдена могут представлять угрозу национальной безопасности.

Наши противники по всему миру — Иран, Россия, Венесуэла и Китай, — они смотрят на Соединённые Штаты и их главного представителя, президента нашей страны, который не может пройти даже лёгкое интервью без шпаргалки и трижды падает, поднимаясь по лестнице. На это грустно смотреть, — сказал Миллер в эфире телеканала Fox News.

Он напомнил о последнем инциденте с участием Байдена, когда тот упал, поднимаясь по трапу президентского самолёта. По словам Миллера, он неоднократно сам поднимался по лестницам борта номер один и они совершенно не скользкие.

Как сообщал NEWS.ru, член палаты представителей США Мэтт Гетц высмеял президента страны Джо Байдена за отказ вести диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Республиканец также весьма иронично высказался об отношениях Байдена с вице-премьером Камалой Харрис. Конгрессмен пошутил, что та уж слишком беспокоится о здоровье главы государства.