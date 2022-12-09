Экс-сотрудник Минфина США раскрыл, как России удвоить золотой запас Инвестстратег Позар: Россия может удвоить золотой запас с помощью нефтяного маневра

Фото: Gennadii Khameliyanin/Russian Look/Global Look PRess

Президент России Владимир Путин может удвоить стоимость золотого запаса своей страны с помощью всего одного маневра. Об этом сообщил новостной портал Kitco со ссылкой на данные инвестстратега Credit Suisse, бывшего старшего советника Министерства финансов США Золтана Позара. Тот предположил, что своими действиями Москва захочет отомстить Западу за санкции и ценовой потолок на нефть.

Золото может достичь $3600 за унцию, если Россия отреагирует на ограничение цен на нефть G7, начав принимать драгметалл в обмен на сырую нефть, — написал Позар в записке, подготовленной для одного из своих клиентов.

Он отметил, что подобный маневр окажется полной неожиданностью для Штатов. По мнению Позара, Россия может решится на месть Запада за принятые в ее отношении санкции и начать продавать топливо по цене, например, один грамм золота за два барреля сырой нефти. В этом случае, согласно мнению эксперта, доллар окажется фактически переоценен к российскому сырью, а цена золота вырастет в два раза.

Ранее глава американской нефтедобывающей компании Chevron Майкл Вирт допустил, что потолок цен на российскую нефть, который ввели западные страны может не быть эффективной мерой. Глава компании в ходе выступления на форуме, организованном газетой Financial Times, добавил, что сложно с помощью административного механизма обуздать сложно устроенный глобальный рынок. Он также указал на то, что меру приняли всего несколько стран, а не весь мир.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Москва завершает подготовку ответа на введение ЕС и G7 потолка цен на российскую нефть. Отвечая на вопрос, каким образом в России объявят об ответных мерах, он сказал, что «соответствующим». Страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Первые нововведения начали действовать с 5 декабря 2022 года.