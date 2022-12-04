Экс-разведчик США назвал сроки победы России на Украине Экс-разведчик США Риттер: Россия одержит победу на Украине летом 2023 года

Фото: Министерство обороны РФ

Россия одержит военную победу на Украине летом 2023 года, спрогнозировал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в беседе с американским журналистом Эндрю Наполитано. По его мнению, до этого времени ни о каких переговорах между Москвой и Киевом речи идти не будет. Президенту Украины Владимиру Зеленскому он предрек капитуляцию.

Это будет не быстро, но, думаю, что к концу следующего лета российская армия одержит военную победу. На Украине российские военные непобедимы, — сказал Риттер.

Он также отметил, что украинские власти начинают угрожать Приднестровью, «чтобы отомстить России». Для сохранения безопасности региона РФ необходимо отсечь территорию Украины от моря, занимая всю территорию «до самой Одессы». Тогда, по словам Риттера, это будет означать конец экономике Украины.

В октябре генерал-лейтенант в отставке, вице-президент Российского совета по международным делам Евгений Бужинский заявил, что сроки окончания спецоперации будут зависеть от ее конечной цели. Он пояснил, что одним из сценариев может стать освобождение Одессы и соединение с Приднестровьем, а также взятие Харькова и Днепра. Тогда он считал, что спецоперация может продлиться еще примерно полгода.