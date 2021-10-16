Экс-президента США Билла Клинтона выписали из больницы

Бывший президент США Билл Клинтон, госпитализированный некоторое время назад с заражением крови, выписан из больницы. Курс лечения он закончит дома. Об этом сообщил в Twitter его представитель Анхель Уренья.

Президент Клинтон был выписан из медицинского центра UC Irvine. Температура и содержание белых клеток в крови нормализовались. Он вернется домой в Нью-Йорк, чтобы закончить курс антибиотиков, — написал Уренья.

В больницу 42-й президент США попал 15 октября. По словам его представителя, врачи назначили бывшему главе государства курс антибиотиков и он уже пошёл на поправку. Заражение было вызвано инфекцией мочевыводящих путей.

Клинтон был президентом США в период с 1993 по 2001 год. Кроме того, он неоднократно избирался на пост губернатора штата Арканзас, а также был его генеральным прокурором.

Ранее экс-зять бывшего президента России Бориса Ельцина рассказал о его «туалетной» вечеринке с Клинтоном. Место её проведения было выбрано из-за того, что жена американского лидера – Хиллари – неодобрительно относилась к выпивке мужа.