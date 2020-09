Экс-посол США в РФ попросил объяснить плакат по мотивам «Родина-мать зовёт»

Он приложил к публикации плакат, стилизованный под известное со времён Великой Отечественной войны изображение, на котором нарисована оппозиционерка Мария Колесникова, а надпись гласит «Родина, Маш, зовёт».

Can one of my Russian-speaking followers both translate and explain the historical meaning behind this poster. (My non-Russian speaking followers are asking) https://t.co/YkBz5BYg5X