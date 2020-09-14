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Экс-посол США в РФ попросил объяснить плакат по мотивам «Родина-мать зовёт»

16:47, 14 сентября 2020 28
Фото: twitter.com

Бывший посол США в России Майкл Макфол обратился к подписчикам своего Twitter с просьбой истолковать смысл белорусского оппозиционного плаката по мотивам знаменитой советской агитки «Родина-мать зовёт».

Он приложил к публикации плакат, стилизованный под известное со времён Великой Отечественной войны изображение, на котором нарисована оппозиционерка Мария Колесникова, а надпись гласит «Родина, Маш, зовёт».

Может кто-нибудь из моих русскоговорящих подписчиков перевести и объяснить историческое значение этого постера? — написал он, уточнив, что об этом просят его подписчики, не понимающие русского языка.

И этот человек, абсолютно не знающий ни оригинала, ни посыла плаката «Родина-мать зовёт», работал послом в России. Позорище, — приводит «Царьград» реакцию российской журналистки Юлии Витязевой на публикацию Макфола.

Ранее NEWS.ru писал, что белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову перевели из минского СИЗО в тюрьму в Жодино Минской области. С 9 сентября женщина находилась в СИЗО-1 Минска. Она проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти. Ей грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

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