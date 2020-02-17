https://static.news.ru/photo/ca1a9d04-51b4-11ea-9b94-fa163e074e61_660.jpg Лев Парнас Фото: John Lamparski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американскому бизнесмену Льву Парнасу, выполнявшему на Украине поручения помощника американского лидера Рудольфа Джулиани, могут предъявить новое обвинение. Такое решение сейчас рассматривает Федеральная прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк.

Ведомство подозревает Парнаса в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности посла США в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Сейчас мужчину хотят обвинить в том, что он умышленно вводил в заблуждение инвесторов, которые вкладывали средства в его компанию Fraud Guarantee, сообщил CNN.

6 февраля Сенат Конгресса США оправдал Трампа по двум статьям импичмента. С него сняли обвинения в злоупотреблении властью. Решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

Республиканец Митт Ромни отказался поддержать главу государства, проголосовав за импичмент Трампа. Политик подчеркнул, что понимает, что его голос не приведёт к отстранению президента, однако проголосовать иначе ему не позволяет совесть и присяга.

NEWS.ru писал, что сенатор Константин Косачев назвал провал импичмента Трампа ожидаемым. По его словам, глава Белого дома укрепил свои позиции и теперь будет выжимать максимум из ситуации. Косачев отметил, что удачный исход голосования по импичменту может стать «красной ковровой дорожкой на второй срок в Белом доме».