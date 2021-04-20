Экс-полицейский Шовин признан в США виновным в убийстве Флойда

https://static.news.ru/photo/17a0662c-a226-11eb-a364-96000091f725_660.jpg Фото: imageSPACE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда по всем трём пунктам обвинения.

Подсудимого признали виновным в умышленном убийстве второй степени (без отягчающих обстоятельств), непредумышленном убийстве и убийстве третьей степени, сообщает CNN. Шовин, которому грозит до 40 лет тюрьмы, воспринял единогласный вердикт присяжных без эмоций. Меру наказания ему определит судья.

Оглашение приговора может состояться через два месяца. Всё это время экс-полицейский проведёт в тюрьме. Наручники на него надели сразу после вердикта присяжных.

Инцидент, из-за которого судят Шовина, произошёл в мае 2020 года в Миннеаполисе при задержании Флойда. После смерти афроамериканца по все стране прокатились протесты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Миннеаполиса заплатят $27 млн в качестве урегулирования гражданского иска родственников погибшего афроамериканца Джорджа Флойда. Решение перечислить средства единогласно приняли на закрытом совещании горсовета 12 марта. Семья покойного в июле 2020 года обратилась с федеральным иском против Миннеаполиса и четырёх офицеров, участвовавших в аресте Флойда.