Экс-полицейский Шовин признан в США виновным в убийстве Флойда

Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда по всем трём пунктам обвинения.
Подсудимого признали виновным в умышленном убийстве второй степени (без отягчающих обстоятельств), непредумышленном убийстве и убийстве третьей степени,
Оглашение приговора может состояться через два месяца. Всё это время экс-полицейский проведёт в тюрьме. Наручники на него надели сразу после вердикта присяжных.
Инцидент, из-за которого судят Шовина, произошёл в мае 2020 года в Миннеаполисе при задержании Флойда. После смерти афроамериканца по все стране прокатились протесты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Миннеаполиса заплатят $27 млн в качестве урегулирования гражданского иска родственников погибшего афроамериканца Джорджа Флойда. Решение перечислить средства единогласно приняли на закрытом совещании горсовета 12 марта. Семья покойного в июле 2020 года обратилась с федеральным иском против Миннеаполиса и четырёх офицеров, участвовавших в аресте Флойда.