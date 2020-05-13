Экс-главу предвыборного штаба Трампа перевели под домашний арест

Бывшего руководителя предвыборного штаба президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Пола Манафорта на фоне проблем с коронавирусом в американских пенитенциарных учреждениях перевели под домашний арест.
Отбывать оставшуюся часть срока он будет не в тюрьме,
Адвокат осуждённого отказался комментировать информацию о переводе своего 71-летнего клиента под домашний арест. В Бюро тюрем на запрос телеканала пока не ответили.
Из исправительного учреждения Манафорт должен был быть освобождён в ноябре 2024 года. Политик был признан виновным в нарушении налогового и банковского законодательства и сокрытии зарубежных счетов, даче ложных показаний и несоблюдении законов о лоббистской деятельности. Кроме того, прокуратура Нью-Йорка предъявила Манафорту обвинения по пяти пунктам в махинациях на рынке ипотеки жилья, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники