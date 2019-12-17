https://static.news.ru/photo/7854ff5a-20fe-11ea-8779-fa163e074e61_660.jpg Пол Манафорт Фото: Patrick Fallon/Global Look Press

Бывший руководитель предвыборного штаба президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Пол Манафорт, отбывающий тюремный срок, госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Заключённого поместили в тюремную больницу в штате Пенсильвания 12 декабря. Состояние 70-летнего Манафорта стабильное, медики планирует его скоро выписать, передаёт ABC News.

По версии издания, экс-руководитель предвыборного штаба американского лидера должен был явиться на очередное судебное заседание 11 декабря, но руководство тюрьмы сообщило его адвокату Тодду Бланше, что это не представляется возможным.

Ранее NEWS.ru писал, что Пол Манафорт был доставлен в пенитенциарное учреждение в штате Пенсильвания. Речь идёт о тюрьме строгого режима Канаан, которая построена в 2005 году и рассчитана на 1400 заключённых. Политик был признан виновным в нарушении налогового и банковского законодательства и сокрытии зарубежных счетов, даче ложных показаний и несоблюдении законов о лоббистской деятельности. Кроме того, прокуратура Нью-Йорка предъявила Манафорту обвинения по пяти пунктам в махинациях на рынке ипотеки жилья.