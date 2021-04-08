Экс-глава Госдепа Майк Помпео устроился на работу в Fox News

https://static.news.ru/photo/756d58a2-988d-11eb-96b5-96000091f725_660.jpg Майк Помпео Фото: Maria Grazia Picciarella/Global Look Press

Бывший государственный секретарь Соединённых Штатов (занимал эту должность при Дональде Трампе) Майк Помпео стал экспертом телекомпании Fox News Media, сообщили в организации.

Он будет заниматься аналитикой в передачах, выходящих в эфире каналов Fox News и Fox Business, говорится на сайте телекомпании.

Помпео, являющийся дипломатом, госслужащим, предпринимателем и юристом, будет заниматься аналитикой на платформах Fox News Media, в том числе в дневных и вечерних программах телеканалов Fox News и Fox Business, — отмечается в сообщении.

Впервые Помпео выступит в качестве штатного эксперта в программе FOX & Friends, которая выйдет 9 апреля. Он пообещал предоставлять зрителям «честное и взвешенное мнение по вопросам, касающимся геополитики и международных отношений».

Накануне экс-президент США Дональд Трамп, а также ряд сторонников Республиканской партии присоединились к новой социальной платформе Campaign Nucleus, которую создал бывший советник предвыборного штаба Трампа Брэд Парскейл. Ранее Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.

Однако, как писал NEWS.ru, Трамп в ближайшие месяцы планирует снова начать публиковать сообщения в соцмедиа. Как заявил помощник бывшего американского лидера Джейсон Миллер, Трамп «вернётся в соцмедиа через два или три месяца». Он будет публиковаться «на собственной платформе», которая привлечёт «десятки миллионов» людей. По словам Миллера, это «полностью изменит правила игры».