Экс-финдиректору НОВАТЭКа дали срок за сокрытие дохода В США экс-финдиректор НОВАТЭКа Джетвей осужден на семь лет за сокрытие дохода

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Бывший финансовый директор НОВАТЭКа Марк Джетвей приговорен в США к семи годам и двум месяцам лишения свободы за сокрытие дохода и подачу ложных документов в Налоговое управление (IRS), сообщает американский Минюст. По решению суда, Джетвею надо возместить США убытки на сумму более чем $4 млн и выплатить штраф в $350 тысяч.

В марте 2023 года суд признал Джетвея виновным по трем пунктам: непредоставление отчета об иностранных банковских и финансовых отчетах, дача ложных сведений в IRS и умышленный отказ от подачи налоговых деклараций.

По данным американского Минюста, Джетвей с 2005 по 2016 год скрывал данные о принадлежащих ему офшорных активах. В эти же годы он не подавал налоговые декларации и не платил налоги. Утверждается, что Джетвей не декларировал доходы, указывая бенефициаром активов жену, гражданку России.

Джетвея арестовали в сентябре 2021 года, обвинив в неуплате налогов на $93 млн. Позже его освободили под залог в $80 млн, но бывший финдиректор НОВАТЭКа находился под домашним арестом. Джетвей работал в НОВАТЭКе с 2003 года по 2014 год.

Ранее сообщалось, что сын президента США Хантер Байден подал иск на налоговую службу страны. Он обвиняет сотрудников ведомства в нарушении его права на неприкосновенность частной жизни. Байден-младший подал иск в суд на фоне острой политической обстановки — расследования по импичменту против его отца Джо Байдена. При этом отмечается, что иск не ставит под сомнение само расследование против Хантера, которого обвиняют в неуплате налогов, а также в хранении оружия.