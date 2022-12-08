Экономист: США сделали ставку на военно-экономическое изматывание России Экономист Васильев: США сделали ставку на военно-экономическое изматывание России

Фото: defense.gov

США делают ставку на военно-экономическое изматывание России, рассказал ФБА «Экономика сегодня» экономист Владимир Васильев. Об этом свидетельствует то, что Вашингтон прибегает к институту экспортного контроля, а не только первичных и вторичных санкций, объяснил эксперт. По его словам, данная тактика всегда использовалась Штатами, однако сегодня ее применение очевидно, так как удары теперь наносятся не только по общеэкономическому потенциалу России, но и по производству конкретных видов вооружения.

Если взять оборонный бюджет США, то можно увидеть, что американцы делают ставку на военно-экономическое изматывание России. Данная тактика была там всегда, но сегодня она стала совершенно очевидной. <...> Если раньше США били по общеэкономическому потенциалу, то теперь дело дошло до конкретных видов вооружения, — пояснил Васильев.

Экономист отметил, что внесение Минторгом США 10 российских компаний в черный список является продолжением общей политики США. Также он уточнил, что стратегия Вашингтона имеет долгосрочный характер и направлена на то, чтобы сделать военно-экономическое изматывание основой политики в отношении России не только во время президентства Байдена, но и потом.

Министерство торговли США ранее добавило в черный список 24 иностранные организации, 10 из которых базируются в России. В перечень, в частности, попали производитель компьютерного оборудования Kraftway, холдинг «Росэлектроника», Fibersense, «Оптолинк», Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники и производитель микросхем «ПКК Миландр» и связанные с ним юридические лица. Кроме того, американское ведомство внесло в черный список компании, юридический адрес которых находится в Латвии, ОАЭ, Пакистане, Сингапуре и Швейцарии. В их отношении Вашингтон станет применять «презумпцию отказа».