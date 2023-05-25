Экономист рассказал об угрозе Западу из-за американского госдолга Экономист Масленников рассказал, что госдолг США угрожает экономикам других стран Запада

Фото: shutterstock

Рост американского государственного долга связан с тем, что США построили финансовую пирамиду, основанную на постоянном выпуске долларов и гособлигаций и продаже их третьим странам, объяснил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова, профессор Валерий Масленников.

По данным Wisevoter, общий объем американской задолженности достиг $31,42 трлн, составив 129% от ВВП. По итогам 2022 года госдолг США в 107 раз превысил российский, составляющий $294,8 млрд или 18,2% от ВВП.

По словам Масленникова, для выхода из пандемийного кризиса США и другие развитые государства напечатали огромные массы долларов, евро и фунтов стерлингов, что в 2022 году обернулось инфляцией. В ответ Центробанки подняли ключевые ставки, а это в свою очередь, обернулось удорожанием обслуживания госдолга.

США построили пирамиду, за счет которой живут их общество и государство. <...> Эта пирамида рухнет только тогда, когда спрос на американские и общезападные бумаги в мире прекратится или хотя бы пойдет на спад, — полагает аналитик.

Однако, как подчеркнул эксперт, пока американские гособлигации пользуются в мире большим спросом, поэтому Вашингтон решит проблему технического дефолта очередным повышением потолка госдолга, обеспечив государственный бюджет очередными траншами свежих ничем не обеспеченных долларов.

Экономист особо отметил, что у России подобных финансовых проблем нет, так как небольшой размер госдолга помог ей справиться с санкциями и получить пространство для маневра во время украинского кризиса.

Ранее стало известно, что госдолг США по итогам 2022 года превысил российский в 107 раз. Он достиг отметки $31,42 трлн — это размер совокупной задолженности следующих 13 крупнейших стран-должников.