Экипаж авианосца США в обращении к России: мы готовы к любой миссии Sky News: командир авианосца США CVN-77 Велес в обращении к России заявил о готовности к бою «с кем угодно»

Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Экипаж авианосца США «Джордж Буш — старший» заявил в обращении к России о готовности вступить в бой с кем угодно при соответствующей необходимости, сообщает Sky News. Командир военного корабля контр-адмирал Деннис Велес заявил, что его главное послание для Москвы — показать, что американские солдаты «готовы к любой миссии».

Мы хотим вернуть в регион стабильность, хотим мирную и стабильную Европу, но, что касается нас, мы готовы [к боевым действиям]. Этот корабль, эта ударная группа, наши союзники, мы готовы ко всему. Мы демонстрируем это каждый день, — цитирует телеканал Велеса.

Он также рассказал, что за кораблями НАТО с безопасной дистанции наблюдают два российских авианосца.

Ранее атомный авианосец США «Авраам Линкольн» был задействован в военных учениях в Японском море совместно с морскими Силами самообороны Японии. Манёвры были направлены на укрепление двустороннего взаимодействия.

В июне американский авианосец USS Kearsarge пришел в Швецию для участия в учениях НАТО по «сдерживанию» России. На борту судна находились 2,4 тысячи членов экипажа, также, согласно подсчетам, зафиксировано 26 военных самолётов и вертолётов. Местные СМИ указали, что американский авианосец — это «предупреждение» Швеции и Финляндии «об их собственных потенциальных обязательствах в случае возникновения конфликта».