Эффективность вакцины Moderna от коронавируса оценили в 100%

https://static.news.ru/photo/32e2d3f0-330b-11eb-ad38-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoemann/SVEN SIMON/Global Look Press

Американская вакцина от коронавируса показала 100-процентную эффективность при применении у пациентов с тяжёлым течением коронавируса.

В остальных случаях эффективность препарата составила 94,1%, сообщается на сайте компании.

Ранее стало известно, что фармацевтическая компания Recipharm и американская Moderna подписали письмо о планах производить часть разрабатываемой ею вакцины против COVID-19 на территории Франции. По словам государственного секретаря при французском министре экономики и финансов Аньес Панье-Рюнаше, компания Recipharm имеет на французской территории четыре завода. Штаб-квартира организации находится в Стокгольме.

24 ноября Еврокомиссия заключила с Moderna контракт по предзаказу её вакцины на 160 млн доз.

В ближайшее время Moderna собирается обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Компания намерена получить экстренное разрешение на применение препарата. В подтверждение эффективности вакцины она направит данные окончательного анализа 151 случая.

Как писал NEWS.ru, в России сейчас зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V» и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона».

В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Массовая вакцинация россиян вакциной «Спутник V» может начаться в течение двух недель, сейчас препарат проходит третий этап испытаний.