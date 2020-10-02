Байден озаботился здоровьем Трампа

https://static.news.ru/photo/91b8f7d4-04b1-11eb-bf70-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден на своей официальной странице в социальной сети написал, что молится за заразившегося коронавирусной инфекцией нового типа главу государства Дональда Трампа и его супругу Меланию.

Ранее стало известно, что американский лидер и первая леди заразились коронавирусом. По словам лечащего врача президента Шона Конли, они чувствуют себя хорошо. Трамп продолжит выполнять свои обязанности и не передаст никакие свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

Демократ заявил, что он и его жена Джилл желают Трампу с избранницей скорейшего выздоровления.

Мы продолжаем молиться за здоровье и безопасность президента и его семьи, — написал Байден в Twitter.

Как ранее передавал NEWS.ru, канцлер ФРГ Ангела Меркель пожелала американскому президенту Дональду Трампу и его супруге Мелании скорейшего выздоровления после заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Слова политика на своей официальной странице в социальной сети передал официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.