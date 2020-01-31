https://static.news.ru/photo/c5a25676-4436-11ea-8e9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: greyson_land/instagram.com

Американка Акиша Лэнд прославилась в Сети благодаря своей внешности — женщина очень похожа на супругу британского принца Гарри Меган Маркл.

Соотечественница герцогини Сассекской заявила, что была бы счастлива стать официальной заменой для Меган, если та не заинтересована в исполнении обязанностей члена королевской семьи и посещении официальных мероприятий.

Меня часто сравнивают с ней, и не только в Сети. Где бы я ни находилась — в церкви, в кинотеатре или продуктовом магазине, — поделилась Лэнд в беседе с Daily Mail TV.

Женщина призналась, что для неё сравнение с герцогиней Сассекской — огромный комплимент, так как, по её мнению, Меган Маркл — «убийственная красотка».

Как ранее писал NEWS.ru, обязанности принца Гарри и Меган Маркл могут поручить принцессам Беатрисе и Евгении. Биограф британской королевской семьи Роберт Лейси считает, что дочери принца Эндрю смогут с ними справиться. Принц Гарри всегда говорил, что его двоюродные сёстры являются примером для подражания.