Американка Акиша Лэнд прославилась в Сети благодаря своей внешности — женщина очень похожа на супругу британского принца Гарри Меган Маркл.
Соотечественница герцогини Сассекской заявила, что была бы счастлива стать официальной заменой для Меган, если та не заинтересована в исполнении обязанностей члена королевской семьи и посещении официальных мероприятий.
Меня часто сравнивают с ней, и не только в Сети. Где бы я ни находилась — в церкви, в кинотеатре или продуктовом магазине, — поделилась Лэнд в беседе с Daily Mail TV.
Женщина призналась, что для неё сравнение с герцогиней Сассекской — огромный комплимент, так как, по её мнению, Меган Маркл — «убийственная красотка».
Как ранее писал NEWS.ru, обязанности принца Гарри и Меган Маркл могут поручить принцессам Беатрисе и Евгении. Биограф британской королевской семьи Роберт Лейси считает, что дочери принца Эндрю смогут с ними справиться. Принц Гарри всегда говорил, что его двоюродные сёстры являются примером для подражания.
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