В американском штате Нью-Мехико неизвестные открыли стрельбу во время гонок на мотоциклах, сообщает в Twitter полиция штата. По данным правоохранительных органов, в результате обстрелов погибли двое человек, еще шестеро получили ранения.
Стрельба на мотопробеге в Ред-Ривере. Вот, что нам известно на данный момент: два человека скончались, шестеро ранены, им оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении.
По данным полиции, стрельба произошла на мотопробеге в городе Ред-Ривер. Как утверждает мэр города Линда Калхун, на самом деле в результате стрельбы погибли трое человек, пострадали еще пятеро. Она подчеркнула, что нападавшие были членами байкерской группы.
Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в торговом центре города Аллен, штат Техас.
До этого стало известно, что один человек погиб в результате стрельбы в ресторане в американском штате Миссисипи. Еще по меньшей мере шесть человек получили ранения. Известно, что погибшему было 19 лет. По факту инцидента никто не задержан.
Также сообщалось, что стрельба произошла в городе Салоу в Каталонии. В результате погибли два человека.