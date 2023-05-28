Двоих человек застрелили на гонках в США Двое человек погибли и шестеро пострадали во время стрельбы на моторалли в США

Фото: Adolphe Pierre-Louis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В американском штате Нью-Мехико неизвестные открыли стрельбу во время гонок на мотоциклах, сообщает в Twitter полиция штата. По данным правоохранительных органов, в результате обстрелов погибли двое человек, еще шестеро получили ранения.

Стрельба на мотопробеге в Ред-Ривере. Вот, что нам известно на данный момент: два человека скончались, шестеро ранены, им оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении.

По данным полиции, стрельба произошла на мотопробеге в городе Ред-Ривер. Как утверждает мэр города Линда Калхун, на самом деле в результате стрельбы погибли трое человек, пострадали еще пятеро. Она подчеркнула, что нападавшие были членами байкерской группы.

Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в торговом центре города Аллен, штат Техас.

До этого стало известно, что один человек погиб в результате стрельбы в ресторане в американском штате Миссисипи. Еще по меньшей мере шесть человек получили ранения. Известно, что погибшему было 19 лет. По факту инцидента никто не задержан.

Также сообщалось, что стрельба произошла в городе Салоу в Каталонии. В результате погибли два человека.