Два человека попытались проникнуть на внедорожнике на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Как
Попытки попасть на территорию поместья Трампа предпринимались и раньше. В ноябре 2019 года суд штата приговорил к восьми месяцам тюрьмы гражданку Китая за незаконное проникновение в Мар-а-Лаго. В декабре 2019 года полиция города Палм-Бич задержала другую китаянку за аналогичный проступок.
Ранее в январе от природной стихии пострадала так называемая стена Трампа. Как передавал NEWS.ru, участок заграждений на границе Мексики и США был снесён ураганным ветром.
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