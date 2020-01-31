https://static.news.ru/photo/0d632458-445b-11ea-9780-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tampa Bay Times/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Два человека попытались проникнуть на внедорожнике на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Как сообщает CNN, обоих фигурантов инцидента задержала полиция. Трамп с женой должны были прибыть в свою флоридскую резиденцию во второй половине дня 31 января. Пока неизвестно, изменятся ли планы главы государства в связи с попыткой проникновения. В настоящий момент на дорогах, ведущих к Мар-а-Лаго, наблюдается скопление полицейских машин.

Попытки попасть на территорию поместья Трампа предпринимались и раньше. В ноябре 2019 года суд штата приговорил к восьми месяцам тюрьмы гражданку Китая за незаконное проникновение в Мар-а-Лаго. В декабре 2019 года полиция города Палм-Бич задержала другую китаянку за аналогичный проступок.

Ранее в январе от природной стихии пострадала так называемая стена Трампа. Как передавал NEWS.ru, участок заграждений на границе Мексики и США был снесён ураганным ветром.