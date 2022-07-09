Два человека погибли при стрельбе на парковке супермаркета в США Два человека погибли при стрельбе на парковке супермаркета в американском штате Висконсин

Фото: David Crane/ZUMAPRESS.com

Стрельба произошла на парковке супермаркета в американском городе Милуоки, штат Висконсин. В результате инцидента погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на правоохранительные органы.

По имеющимся данным, ЧП произошло около 10:25 по местному времени 9 июля (18:25 мск). Перестрелке на парковке предшествовала перепалка в супермаркете.

В полиции сообщили, что в результате стрельбы погибли мужчина и один из охранников магазина. Других подробностей произошедшего не приводится.

Полиция начала расследование.

Ранее стрельба произошла на параде в честь Дня независимости в американском штате Иллинойс. В результате шесть человек погибли, около 30 получили ранения, некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Подозреваемый в стрельбе белый мужчина 22 лет задержан. Мотивы происшествия выясняются.