Друг Трампа умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/5813aee8-d7f3-11e9-a5d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Нью-йоркский застройщик и спонсор Республиканской партии США Стэнли Чера скончался на 78-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.

Последнее время близкий друг американского лидера Дональда Трампа находился в коме, отмечает Politico. Сам президент США 29 марта рассказал о заражённом «злобным» COVID-19 приятеле, не назвав его имени.

Мой друг на днях обратился в больницу. Он немного старше, он тяжелее, но он крепкий человек. На следующий день после госпитализации он оказался в коме, его дела не очень хороши, — сказал тогда Трамп.

Stanley Chera, a New York real estate developer who knew Trump for many years, has died due to the coronavirus a source familiar with the matter tells me



His family has been informed



On April 1, @maggieNYT wrote this story about Chera being hospitalized https://t.co/f9BxdfHNmp — Yashar Ali (@yashar) April 11, 2020

Как писал NEWS.ru, жертвами пандемии коронавируса в США стали более 22 тысяч человек.