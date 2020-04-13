США

Друг Трампа умер от коронавируса

11:39, 13 апреля 2020 40
Фото: Pixabay

Нью-йоркский застройщик и спонсор Республиканской партии США Стэнли Чера скончался на 78-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.

Последнее время близкий друг американского лидера Дональда Трампа находился в коме, отмечает Politico. Сам президент США 29 марта рассказал о заражённом «злобным» COVID-19 приятеле, не назвав его имени.

Мой друг на днях обратился в больницу. Он немного старше, он тяжелее, но он крепкий человек. На следующий день после госпитализации он оказался в коме, его дела не очень хороши, — сказал тогда Трамп.

Как писал NEWS.ru, жертвами пандемии коронавируса в США стали более 22 тысяч человек.

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