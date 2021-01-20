Дональд Трамп прилетел во Флориду

https://static.news.ru/photo/bd40f3c6-5b3b-11eb-8ebe-fa163e074e61_660.jpg Мелания и Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Уходящий с поста президента США Дональд Трамп прибыл во Флориду. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Самолёт политика приземлился в аэропорту города Палм-Бич. Трамп вместе с супругой и детьми вылетели с военной базы Эндрюс под Вашингтоном.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и Мелания покинули Белый дом. Политик не стал дожидаться инаугурации избранного президента Джо Байдена. Было указано, что Трамп отправится в город Палм-Бич во Флориде. Там находится резиденция Мар-а-Лаго, где президент США регулярно проводил выходные и праздники.

Как писал NEWS.ru, Дональд Трамп выступил с прощальным обращением к американцам. Он признал приход к власти администрации Джо Байдена, а также пожелал ей успехов. Он подчеркнул, что будет молиться за её успех. Политик вновь осудил нападения своих сторонников на Капитолий, заявив, что этому не может быть оправдания. Трамп считает, что социальные сети совершают катастрофическую ошибку, сея распри и разделяя людей. Американский президент подчеркнул, что соцсети демонстрируют то, что он предсказывал долгое время назад. Также политик предостерёг демократов от попытки объявить ему импичмент, назвав её нелепой.