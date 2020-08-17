Дональд Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»

https://static.news.ru/photo/13befd58-e114-11ea-93c4-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина «шахматистом мирового уровня» вместе с главами КНР, Турции и КНДР Cи Цзиньпином, Тайипом Эрдоганом и Ким Чен Ыном.

Одна вещь, которую я понял — Путин, президент Си, Ким Чен Ын, Тайип Эрдоган — они шахматисты мирового уровня, — сказал американский президент на выступлении в штате Висконсин.

Также глава США добавил, что его конкуренту Джо Байдену, в случае победы на выборах, будет сложно взаимодействовать с мировыми лидерами так, как это делает Трамп.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Действующий глава США Дональд Трамп и Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Действующий глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.

Как ранее писал NEWS.ru, телекомпания CNN сообщила о том, что потенциальный кандидат на пост президента США Джо Байден не общался с прессой на протяжении 20 дней. Он является одним из самых серьёзных соперников Трампа на предстоящих выборах.