Дональд и Мелания Трамп едва не стали жертвами авиакатастрофы Daily Mail: вертолет с Трампом экстренно сел в Великобритании

Вертолет с американским лидером Дональдом Трампом и его супругой Меланией на борту совершил вынужденную посадку в Великобритании, передает Daily Mail со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт. Инцидент произошел во время перелета из загородной резиденции британского политика Чекерс в аэропорт Станстед.

Из-за незначительной проблемы с гидравликой самолет с президентом США на борту приземлился на местном аэродроме Лутон по пути в аэропорт Станстед. Решение было принято из соображений предосторожности, — сказала Ливитт.

Известно, что супруги летели на вертолете Marine One. В Станстеде они пересели на самолет Air Force One и отправились в Вашингтон. Другие обстоятельства инцидента неизвестны.

До этого появилась информация, что Трамп хочет пригласить британского короля Карла III на празднование 250-летия независимости Соединенных Штатов в 2026 году. Предварительные планы находятся в стадии проработки. Трампу понравилось, как его приняли при королевском дворе. Он считает, что британцы установили «высокую планку».