Дипломат США признался в беспокойстве из-за диверсии на Nord Stream Американский дипломат Келли: США обеспокоены диверсией на «Северном потоке»

Фото: Jens Buttner/dpa/Global Look Press

США глубоко обеспокоены диверсией на трубопроводе «Северный поток» и отрицают свою причастность к произошедшему. Об этом в ходе заседания Совета безопасности ООН заявил советник американского постпредства при организации Джон Келли. Он также отметил, что, по его мнению, Москва созвала заседание по ситуации с «Потоками» для того, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от обсуждения «вторжения РФ на Украину». Слова дипломата приводит РИА Новости.

США глубоко обеспокоены диверсией, которая произошла на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в сентябре. Целенаправленное нанесение вреда критически важной инфраструктуре недопустимо. <...> Обвинения в том, что США были вовлечены в этот акт диверсии, полностью ложные. США не были вовлечены в это совсем, — сказал Келли.

Он отметил, что проект российской резолюции по созданию комиссии для расследования инцидента на «Потоках» «явно упоминает США и искажает заявления официальных лиц». По мнению Келли, Россия не хочет независимого расследования, а стремится свести все к «заранее сделанному по своему выбору выводу».

Россия ранее подготовила проект резолюции Совбеза с призывом к генсеку ООН создать комиссию, чтобы расследовать диверсию на газопроводах. Взрывы сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли 26 сентября 2022 года. Власти Германии, Дании и Швеции почти сразу заявили, что не исключают целенаправленной диверсии.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что обсуждения по тексту проекта резолюции России в Совбезе всемирной организации, требующей создания комиссии для расследования диверсии на «Северном потоке», продолжаются. Так он ответил на вопрос журналистов, следует ли ждать голосования по документу на этой неделе