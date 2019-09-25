https://static.news.ru/photo/fb2acc06-df6e-11e9-a863-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Иванка, Эрик и Дональд Трамп-младший собрались в нью-йоркском ресторане Altesi, чтобы поздравить с днём рождения свою бабушку, бывшую тёщу президента США Мари Зельничкову.

Маме их матери Иваны, на которой Дональд Трамп был женат в период с 1977 по 1992 год, исполнилось 93 года. Вместе с Дональдом-младшим на торжество пришла его бывшая жена Ванесса и их пятилетняя дочь Хлои, отмечает Daily Mail .

EXCLUSIVE PHOTOS: Trump children gather for lunch with their 93-year-old grandmother in New York City https://t.co/4bjtgONmMH — Daily Mail US (@DailyMail) September 24, 2019

Иванка сменила голубую рубашку и белую юбку, в которых появилась на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, на элегантный кремовый костюм. Члены семьи американского лидера обедали в окружении агентов Секретной службы.

Ранее News.ru сообщал, что новая короткая стрижка старшей дочери Дональда Трампа говорит о стремлении построить политическую карьеру. Такого мнения придерживаются специалисты по пиару. Согласно отчёту американской компании Critical Mention, которая отслеживает упоминания в Сети, первый же выход Иванки с новой причёской привлёк внимание 1,4 млрд пользователей.