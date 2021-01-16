Десятки вооружённых американцев пришли к зданию парламента Мичигана

https://static.news.ru/photo/8ef63066-590c-11eb-9847-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Десятки американцев с оружием собрались у здания парламента штата Мичиган в городе Ленсинг. Они, не стесняясь, демонстрируют прохожим стрелковое оружие, владение которым в штате разрешено.

При этом обстановка в центре Ленсинга спокойная. Полиция оцепила периметр здания, а бойцы нацгвардии наблюдают за собравшимися, сидя на джипах и броневиках, в небе кружат вертолёты, сообщает телеканал MSNBC.

Усиленные меры безопасности в настоящее время действуют не только в Вашингтоне, где 20 января пройдёт инаугурация избранного президента страны Джо Байдена, но и почти во всех штатах страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что силам безопасности США на фоне грядущей инаугурации Джо Байдена необходимо учесть возможные угрозы со стороны вооружённых противников политика. Об этом рассказал журналистам экс-директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми. По его словам, недовольные уверены, что у них отобрали страну.