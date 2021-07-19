Дестабилизирующий фактор: Пентагон отреагировал на испытания «Циркона»

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Дестабилизирующим фактором называет Минобороны США новые российские разработки в области гиперзвукового оружия. Причиной является тот факт, что данные ракеты могут нести ядерный заряд. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По словам Кирби, Минобороны США «в курсе заявлений президента РФ Владимира Путина», но анализировать их в ведомстве не станут.

Но важно отметить, что новые российские гиперзвуковые системы — потенциально дестабилизирующий фактор и представляют заметную угрозу, потому что эти системы совместимы с ядерными, — заявил представитель Пентагона в ходе брифинга.

В то же время, по словам Кирби, Соединённые Штаты разрабатывают гиперзвуковые ударные системы только в неядерном оснащении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени на боевое дежурство будут поставлены уникальные системы вооружений. К ним относятся гиперзвуковая ракета «Циркон» и ЗРК «Прометей».

Также сообщалось, что государственные испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя начнутся в августе 2021 года.