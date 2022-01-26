CNN: США могут направить ответ на предложения РФ по безопасности в среду

Белый дом может направить письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности уже 26 января. В нём будут содержаться «немного более подробные» детали, чем представители США озвучивали публично, сообщает телеканал CNN. Ранее заместитель главы МИД России сказал, что Москва получила от Вашингтона устные ответы на некоторые из российских предложений по гарантиям безопасности.

Отмечается, что в ответе Белого дома будут изложены общие области, в которых США готовы сотрудничать с Россией: контроль над вооружениями, повышение прозрачности, снижение рисков и размещение ракетных систем.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Госдуме, сказал, что Москва не будет молчать в дискуссиях по гарантиям безопасности и примет ответные меры, если Запад проигнорирует требования РФ.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом не намерен идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности. Он отметил, что Москве также придётся в чём-то уступить для гарантий Вашингтону.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.