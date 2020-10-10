CNN: демократы устроят шоу во время выступления Трампа

https://static.news.ru/photo/bef59216-0b14-11eb-a438-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Национальный комитет Демократической партии Соединённых Штатов намерен устроить необычный пикет 10 октября во время мероприятия с участием президента-республиканца Дональда Трампа на Южной лужайке Белого дома.

По данным CNN, демократы намерены воспользоваться передвижным рекламным щитом с монитором, который будет курсировать по улицам столицы вокруг Белого дома. На нём будет выводиться информация, призванная убедить прохожих в том, что администрация Трампа «по-прежнему подвергает опасности жизни американцев» упущениями в борьбе с пандемией коронавируса.

Как сообщил американский Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчёты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, 9 октября в США было подтверждено 57 420 новых случаев заражения коронавирусом, 8 октября — 56 191, 7 октября — 50 341. Показатель числа инфицированных в стране превысил порог 50 тыс. в середине августа.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп 10 октября выступит в Белом доме с обращением. Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на источники в администрации главы государства. Это будет первое публичное мероприятие, в котором американский лидер примет участие после того, как у него была выявлена коронавирусная инфекция. При этом, по некоторым данным, заявление он сделает с балкона Голубой комнаты, которая является местом официальных встреч на высоком уровне.

Американский лидер сдал положительный тест на коронавирус 2 октября. Его госпитализировали и три дня лечили, в том числе ещё не согласованными к применению препаратами. Уже 5 октября Трампа выписали из военного госпиталя имени Уолтера Рида. Его состояние остаётся стабильным с момента возвращения в Белый дом.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Трампу сейчас 74 года, и он считается одним из самых старых президентов США. Байдену при этом 77 лет, писал NEWS.ru.