Члены семей сотрудников посольства США могут покинуть Россию

Члены семей сотрудников посольства США в России при желании могут покинуть страну. Об этом заявили в Госдепе США.

Отмечается, что в Штатах разрешили добровольный отъезд членов семей американских государственных служащих. Причины о том, почему было принято подобное решение, не приводятся. Также Госдеп США сохранил рекомендацию американским гражданам не ездить в РФ.

Ранее стало известно, что США с 1 августа должны привести составы сотрудников своих консульств и посольства в России в соответствие с новыми требованиями РФ. Вашингтону с этого дня запрещено нанимать на работу граждан России и третьих стран.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 30 июля сообщил, что США вынуждены уволить 182 сотрудника, принятых на работу в диппредставительствах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге, а также десятки людей, которые работали по контракту. В МИД РФ поясняли, что Москва не станет чинить препятствий, если Вашингтон заменит сотрудников посольства из числа россиян гражданами США.