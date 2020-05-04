Число новых пациентов с коронавирусом в Нью-Йорке снизилось

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил о распространении коронавируса в городе. По его словам, снизилось число людей, поступивших в больницы с подозрением на COVID-19.
Накануне фиксировалось 113 новых пациентов, сейчас — 88,
Это очень позитивные новости, это свидетельство того, что мы предпринимаем правильные действия, — подчеркнул он.
Впервые с начала марта все дома престарелых и больницы обеспечены масками, перчатками и халатами. Однако власти города не планируют прекращать закупки, чтобы создать стратегический запас.
NEWS.ru писал, что власти штата Нью-Йорк выявили антитела к коронавирусу почти у 20% жителей города. Губернатор Эндрю Куомо отметил, что эти данные являются предварительными и усреднёнными.
Ранее в Нью-Йорке перекрыли часть автомобильных дорог вблизи парков, чтобы пешеходы могли соблюдать дистанцию в условиях пандемии. Об этом заявил мэр города Билл де Блазио.
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