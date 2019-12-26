Президент США Дональд Трамп пригрозил губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому вмешательством федеральных властей, если штат не решит проблему бездомных. В то время как по всей стране число бомжей снижается, Калифорния стала одним из двух штатов, в которых за последние десять лет их количество растёт. Сейчас там насчитывается почти 130 000 человек без постоянного жилья. Хотя власти Калифорнии пытаются бороться с проблемой, главная причина кризиса — запредельные цены на жильё — вряд ли решится в ближайшие годы.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом — демократ, который неоднократно критиковал Трампа и поддержал его импичмент. Президент отвечает ему взаимностью и периодически указывает на проблемы штата. В прошлый раз он раскритиковал Ньюсома за катастрофическую ситуацию с лесными пожарами, в этот — обратил внимание на проблему бездомных.

Губернатор Гэвин Ньюсом очень плохо справляется с заботой о бездомных в Калифорнии, — написал Трамп в Twitter. — Если он не сможет справиться с проблемой, федеральное правительство вмешается!

Гэвин Ньюсом Jennifer Cappuccio Maher/ZUMAPRESS.com/global Look Press

Работой калифорнийских властей недоволен не только Белый дом, но и местные СМИ.

Добро пожаловать в Калифорнию, бездомный штат, — под таким заголовком вышла колонка в издании San Francisco Chronicle в конце декабря.

Согласно январской переписи бездомного населения, проведённой Департаментом жилья и городского планирования США, в 2018 году в Калифорнии почти 130 000 людей жили на улицах. За последние 10 лет эта цифра увеличилась на 22% при том, что во всех остальных штатах, кроме Нью-Мексико, она упала в среднем на 10%. В Калифорнии живёт меньше одной восьмой населения США, но — около четверти всех бомжей. Федеральное правительство давно обращало внимание на проблему, но губернатор, судя по всему, не воспринимает её серьёзно.

Они несерьёзны по поводу этого вопроса, — прокомментировал Ньюсом критику Вашингтона. — Для них это политическая игра... Ничего, кроме враждебности от администрации Трампа и Департамента жилья и городского планирования ожидать и не следовало.

Хотя в уходящем 2019 году Калифорния отрядила $12 млн на строительство приютов для бездомных, реализация этих мер застопорилась. Первые созданные на эти деньги приюты откроются не раньше января, и не факт, что вместят всех нуждающихся. По подсчётам Los Angeles Times, каждый день в Калифорнии на улицы переселяются 150 человек, а получают жильё только 130. В начале следующего года ожидается и вступление в силу закона о контроле над повышением арендной платы жилья — на него тоже возлагают большие надежды.

Впрочем, эти меры считают половинчатыми. Главная причина огромного числа бездомных — это тяжёлый жилищный кризис: в Калифорнии всем просто не хватает домов. Исторически в штате не было развито строительство многоэтажек, Лос-Анджелес и Сан-Франциско по большей части застроены коттеджами.

Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Более того, в штате строгие правила застройки, например, нельзя возводить многоквартирные дома рядом с транспортными магистралями. Из-за того что эти правила не менялись годами, места для законного строительства новых жилых домов вблизи крупных городов практически не осталось. Это привело к повышению цен на аренду. Так, по данным San Francisco Chronicle, средняя цена съёма двухкомнатной квартиры в Сан-Франциско составляет $3500. Элитные районы городов в то же время активно лоббируют законы, которые предотвратили бы новое строительство на их территории и сохранили бы «эксклюзивность» дорогого жилья.

Попытки изменить строгое законодательство неоднократно проваливались: легислатуры крупных городов голосовали против них. То, что проблема именно в нежелании властей её решать, доказывает пример Гавайев. Этот штат тоже страдает от дороговизны жилого пространства, но число бомжей за последнее десятилетие там уменьшилось.

Это был год, когда палатки, тенты и сломанные автофургоны, а также неприятный вид, звуки и запахи людей, живущих на улицах, стали неизбежными, где бы вы ни жили или работали, — резюмировали в Los Angeles Times. — Это был год, когда бездомность действительно ощущалась как кризис в Лос-Анджелесе.

Те, кто больше не может позволить себе платить за аренду жилья, вынуждены жить в палатках или в собственных автомобилях, днём работая таксистами. Не обязательно это опустившиеся люди, многие из них имеют работу, но, обитая на улице, рискуют потерять и этот источник существования.