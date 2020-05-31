Число американских штатов, где задействована нацгвардия, возросло до 21

https://static.news.ru/photo/c195d196-a3d8-11ea-857f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Протестующие вышли на улицы по меньшей мере 140 городов США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда при жёстком задержании полицией.

В ряде случаев акции протеста переросли в массовые беспорядки. Из-за этого как минимум в 21 штате были развёрнуты силы национальной гвардии, передаёт New York Times. Ранее сообщалось, что нацгвардейцы задействованы в 15 штатах.

Protests have erupted in at least 140 cities across the United States over racism and police brutality. Some of the demonstrations have turned violent, prompting the activation of the National Guard in at least 21 states. https://t.co/IgDntKt02K pic.twitter.com/srpBanf3dS — The New York Times (@nytimes) June 1, 2020

Как писал NEWS.ru, во время массовых акций протеста в разных городах Соединённых Штатов были задержаны около 4100 человек. Им предъявлены обвинения в препятствовании проезду по дорогам, нарушении комендантского часа и мародёрстве. В Вашингтоне в результате столкновений с протестующими пострадали более 60 сотрудников сотрудников Секретной службы, 11 из них были госпитализированы.