США

Число американских штатов, где задействована нацгвардия, возросло до 21

10:13, 01 июня 2020 35
Фото: Global Look Press

Протестующие вышли на улицы по меньшей мере 140 городов США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда при жёстком задержании полицией.

В ряде случаев акции протеста переросли в массовые беспорядки. Из-за этого как минимум в 21 штате были развёрнуты силы национальной гвардии, передаёт New York Times. Ранее сообщалось, что нацгвардейцы задействованы в 15 штатах.

Как писал NEWS.ru, во время массовых акций протеста в разных городах Соединённых Штатов были задержаны около 4100 человек. Им предъявлены обвинения в препятствовании проезду по дорогам, нарушении комендантского часа и мародёрстве. В Вашингтоне в результате столкновений с протестующими пострадали более 60 сотрудников сотрудников Секретной службы, 11 из них были госпитализированы.

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