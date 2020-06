Число американских штатов, где задействована нацгвардия, возросло до 21

В ряде случаев акции протеста переросли в массовые беспорядки. Из-за этого как минимум в 21 штате были развёрнуты силы национальной гвардии, передаёт New York Times. Ранее сообщалось, что нацгвардейцы задействованы в 15 штатах.

Protests have erupted in at least 140 cities across the United States over racism and police brutality. Some of the demonstrations have turned violent, prompting the activation of the National Guard in at least 21 states. https://t.co/IgDntKt02K pic.twitter.com/srpBanf3dS