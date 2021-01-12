Чака Норриса заподозрили в появлении на митинге в поддержку Трампа

Пользователи социальной сети начали критиковать Норриса за то, что он выступает на стороне Трампа. При этом многие писали, что о политических взглядах звезды было давно известно.
Удивляться тому, что Чак Норрис нацист, поддерживающий MAGA ( «сделать Америку снова великой», слоган Трампа), <...> это как удивляться каминг-ауту Фредди Меркьюри, — написал один из пользователей.
Впрочем, нашлись и те, кто усомнился, что человек на фото — актёр. Они напомнили, что Норрису 80 лет, а мужчина на фото явно моложе.
Ранее NEWS.ru писал, что Норрис записал обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с ситуацией с протестами в республике. Актёр пригрозил заставить главу государства плакать, если он не прекратит разгон митингов.
Норрис не сделал больше никаких уточнений и никак не конкретизировал свои слова. При этом в его официальных аккаунтах такой ролик отсутствует, а распространять его первыми начали аккаунты в соцсетях, связанные с белорусской оппозицией.