Чака Норриса заподозрили в появлении на митинге в поддержку Трампа

https://static.news.ru/photo/469a9cc2-5505-11eb-bcfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: PLANET PHOTOS

Фотография с актёром Чаком Норрисом, якобы присутствующем на митинге в поддержку действующего президента США Дональда Трампа, всколыхнула Сеть.

Снимок с артистом изначально опубликовал один из участников штурма Капитолия Мэтт Бледсо. Затем кадр появился в Twitter.

Wait, so are we just not going to mention the fact that Chuck Norris was at the MAGA insurrection? pic.twitter.com/aIukJpoCmF — DevinNunesTHEDragQueen (@NunesDrag) January 12, 2021

Пользователи социальной сети начали критиковать Норриса за то, что он выступает на стороне Трампа. При этом многие писали, что о политических взглядах звезды было давно известно.

Удивляться тому, что Чак Норрис нацист, поддерживающий MAGA ( «сделать Америку снова великой», слоган Трампа), <...> это как удивляться каминг-ауту Фредди Меркьюри, — написал один из пользователей.

Впрочем, нашлись и те, кто усомнился, что человек на фото — актёр. Они напомнили, что Норрису 80 лет, а мужчина на фото явно моложе.

Ранее NEWS.ru писал, что Норрис записал обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с ситуацией с протестами в республике. Актёр пригрозил заставить главу государства плакать, если он не прекратит разгон митингов.

Норрис не сделал больше никаких уточнений и никак не конкретизировал свои слова. При этом в его официальных аккаунтах такой ролик отсутствует, а распространять его первыми начали аккаунты в соцсетях, связанные с белорусской оппозицией.