Бывший спецназовец США пожалел о смене пола NYP: бывший спецназовец США Бек заявил, что «разрушил свою жизнь» после смены пола

Фото: US Navy / Global Look Press

Бывший «морской котик» ВМС США Крис Бек заявил, что «разрушил свою жизнь», решив сменить пол, и теперь призывает американцев «проснуться», пишет издание New York Post. По его словам, он полностью взял на себя ответственность за поступки, но добавил, что оказался жертвой пропаганды. Он добавил, что делает все возможное, чтобы предупредить остальных американцев о том, что их детей травят, когда врачи дают им гормоны, которыми проводят химические кастрации для педофилов.

Все, что случилось со мной за последние десять лет, разрушило мою жизнь. Я разрушил свою жизнь. Я не жертва. Я сделал это сам, но мне помогли. Меня пропагандировали. Меня использовали люди, которые обладали знаниями, далеко превосходящими мои, — сказал Бек.

Бывший военный предупредил, что по всей стране «строятся тысячи гендерных клиник», куда зазывают людей, чтобы дать им гормоны.

Депутаты Госдумы намерены расширить перечень запрещенной информации, включив туда материалы, пропагандирующие не только ЛГБТ, но и смену пола, с таким предложением ранее выступил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Соответствующую поправку парламентарий готовит ко второму чтению.