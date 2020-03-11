Полиция Лос-Анджелеса обнаружила тело бывшей подруги экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера.
Как
У Харрис и Мейвезера трое общих детей. В 2012 году боксёр был приговорён за нападение на бывшую подругу к 87 дням тюремного заключения. Он провёл в тюрьме два месяца, после чего был досрочно освобождён.
Ранее NEWS.ru писал, что Флойд Мейвезер сообщил о договорённости проведения следующего поединка с действующим чемпионом Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
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