https://static.news.ru/photo/58f53ce2-63ac-11ea-81d6-fa163e074e61_660.jpg Джози Харрис Фото: josielharris/facebook.com

Полиция Лос-Анджелеса обнаружила тело бывшей подруги экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера.

Как пишет Daily Mail, 40-летняя Джози Харрис была найдена мёртвой в машине. Полиция не считает её смерть подозрительной.

У Харрис и Мейвезера трое общих детей. В 2012 году боксёр был приговорён за нападение на бывшую подругу к 87 дням тюремного заключения. Он провёл в тюрьме два месяца, после чего был досрочно освобождён.

Ранее NEWS.ru писал, что Флойд Мейвезер сообщил о договорённости проведения следующего поединка с действующим чемпионом Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.