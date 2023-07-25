«Был частью семьи»: личный повар Обамы утонул в пруду возле его поместья New York Post: личный повар Барака Обамы утонул в пруду

Фото: obamawhitehouse.gov

Тафари Кэмпбелл

Личный шеф-повар экс-президента США Барака Обамы был найден мертвым в пруду неподалеку от поместья «Мартас-Виньярд» бывшего американского лидера в штате Массачусетс, сообщает New York Post. По данным издания, 45-летний Тафари Кэмпбелл занимался греблей и не смог удержаться на поверхности воды, так как был без спасательного жилета. Спасатели обнаружили тело на расстоянии 30 метров от берега после того, как в службу 911 поступил звонок.

Издание сообщает, что Кэмпбелл работал су-шефом на кухне Белого дома, когда Барак Обама был у власти, а затем был нанят экс-президентом в качестве личного персонала и переехал в его поместье.

Тафари был частью нашей семьи. Когда мы впервые встретились, он был талантливым су-шефом в Белом доме — творческим и увлеченным едой и ее способностью объединять людей. В последующие годы мы узнали его как теплого, веселого, необыкновенно доброго человека, который сделал нашу жизнь чуточку ярче. Наши сердца разбиты из-за того, что он погиб, — цитирует ежедневник заявление Обамы.

Издание также приводит слова свидетеля, который видел, как Кэмпбелл барахтался в воде, а затем пошел ко дну. По словам очевидца, в момент гибели на мужчине не было спасательного жилета.



Ранее стало известно, как в Кремле оценили слова Обамы о жителях Крыма. В заявлении бывшего американского лидера о том, что крымчане поддержали присоединение к РФ, есть «рациональное зерно», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что на Украине действительно была фракция поддержки РФ.