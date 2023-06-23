В Кремле оценили слова Обамы о жителях Крыма Песков увидел в словах Обамы о жителях Крыма «рациональное зерно»

Фото: Saquan Stimpson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Барак Обама

В заявлении бывшего американского лидера Барака Обамы о том, что крымчане поддержали присоединение к РФ, есть «рациональное зерно», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Представитель Кремля добавил, что на Украине действительно была фракция поддержки РФ.

В заявлении Обамы по Крыму есть рациональное зерно. На Украине действительно была фракция поддержки РФ, и практически все население Крыма хотело стать частью России. <...> Мы видим, что время от времени такие рациональные какие-то суждения все-таки пробиваются, — сообщил Песков.

Он добавил, что политическая фракция, которая поддерживала идею развития добрых отношений с Россией и была против насаждения русофобии, была достаточно большой.

Не определенная часть населения Крыма, а практически все население Крыма хотело стать частью РФ, это тоже не секрет, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Обама в интервью CNN заявил, что мнoгие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присoединения полуострова к России в 2014 году. По его словам, в Крыму была oпределенная симпатия к идеям, которые представляла Росcия.