Молодому человеку предъявлены обвинения в убийстве, убийстве, совершённом в состоянии аффекта, преступном нападении и лжесвидетельствовании. Сейчас Байлз-Томас находится в тюрьме, судебное слушание по делу назначено на 13 сентября, сообщает Cleveland.com .

Представители гимнастки пока не ответили на запрос портала о комментарии. Сама Байлз опубликовала твит, который может быть связан с арестом брата.

eating my feelings don’t talk to me