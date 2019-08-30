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Брату американской гимнастки, четырёхкратной олимпийской чемпионки и 14-кратной чемпионки мира Симоны Байлз предъявлены обвинения по делу о тройном убийстве. 24-летний Тевин Байлз-Томас был арестован спустя восемь месяцев после стрельбы, произошедшей на вечеринке по случаю наступления Нового года.

Молодому человеку предъявлены обвинения в убийстве, убийстве, совершённом в состоянии аффекта, преступном нападении и лжесвидетельствовании. Сейчас Байлз-Томас находится в тюрьме, судебное слушание по делу назначено на 13 сентября, сообщает Cleveland.com .

Представители гимнастки пока не ответили на запрос портала о комментарии. Сама Байлз опубликовала твит, который может быть связан с арестом брата.

Заедаю свои чувства, не разговаривайте со мной, — написала спортсменка в своём аккаунте в Twitter.

eating my feelings don’t talk to me — Simone Biles (@Simone_Biles) August 30, 2019

Стрельба на вечеринке в Кливленде в штате Огайо произошла в канун Нового 2019 года. В результате от множественных огнестрельных ранений погибли три человека, ещё двое пострадали. Полицейские заявили, что инцидент произошёл после того, как группа молодых людей заявилась на мероприятие без приглашения. Они отказались покидать вечеринку, после чего последовала стрельба.

Ранее News.ru сообщал, что в США при стрельбе на выпускном вечере один человек погиб, ещё семь получили ранения.