Братская могила для жертв COVID-19 появилась в Нью-Йорке

https://static.news.ru/photo/b3cebcba-7b35-11ea-a417-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американское издание NowThis опубликовало видеозапись с беспилотника, на которую попал процесс массового захоронения умерших от коронавируса в Нью-Йорке. Люди в химзащите опускали десятки одинаковых гробов в братскую могилу.

Захоронение появилось на острове Харт рядом с нью-йорским районом Бронкс, где более 100 лет на острове хоронили бездомных горожан и тех, чьи тела не забрали родственники.

This drone footage captures NYC workers burying bodies in a mass grave on Hart Island, just off the coast of the Bronx. For over a century, the island has served as a potterâs field for deceased with no known next of kin or families unable to pay for funerals. pic.twitter.com/wBVIGlX6aK — NowThis (@nowthisnews) April 9, 2020

Более 7 тысяч нью-йоркцев умерли от коронавируса. Число заболевших в штате приблизилось к 160 тысячам человек — это больше чем в любой стране мира. COVID-19 выявили у почти полумиллиона жителей США.

Как писал NEWS.ru, число пациентов с коронавирусом 10 апреля превысило 1,6 миллиона человек. Погибли около 97 тысяч заражённых по всему миру. Число людей, оказавшихся в изоляции, приблизилось к 4 миллиардам.