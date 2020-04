Братская могила для жертв COVID-19 появилась в Нью-Йорке

Захоронение появилось на острове Харт рядом с нью-йорским районом Бронкс, где более 100 лет на острове хоронили бездомных горожан и тех, чьи тела не забрали родственники.

This drone footage captures NYC workers burying bodies in a mass grave on Hart Island, just off the coast of the Bronx. For over a century, the island has served as a potter’s field for deceased with no known next of kin or families unable to pay for funerals. pic.twitter.com/wBVIGlX6aK