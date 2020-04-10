США

Братская могила для жертв COVID-19 появилась в Нью-Йорке

16:59, 10 апреля 2020 11
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американское издание NowThis опубликовало видеозапись с беспилотника, на которую попал процесс массового захоронения умерших от коронавируса в Нью-Йорке. Люди в химзащите опускали десятки одинаковых гробов в братскую могилу.

Захоронение появилось на острове Харт рядом с нью-йорским районом Бронкс, где более 100 лет на острове хоронили бездомных горожан и тех, чьи тела не забрали родственники.

Более 7 тысяч нью-йоркцев умерли от коронавируса. Число заболевших в штате приблизилось к 160 тысячам человек — это больше чем в любой стране мира. COVID-19 выявили у почти полумиллиона жителей США.

Как писал NEWS.ru, число пациентов с коронавирусом 10 апреля превысило 1,6 миллиона человек. Погибли около 97 тысяч заражённых по всему миру. Число людей, оказавшихся в изоляции, приблизилось к 4 миллиардам.

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