Большинство американцев поддержали идею голосования по почте на выборах

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Не менее 70% американцев поддерживают идею голосования по почте на ноябрьских выборах президента Соединённых Штатов. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённого исследовательской службой Хэрриса по заказу Гарвардского университета (Harvard-Harris Poll).

Способ голосования на выборах по почте поддерживают 88% сторонников Демократической партии, 50% сторонников Республиканской партии и 71% сторонников независимых кандидатов в президенты США. Около 78% опрошенных заявили, что в какой-либо степени обеспокоены возможностью фальсификации итогов голосования, 33% респондентов испытывают крайнюю озабоченность по этому поводу, 21% — большую тревогу, 24% — незначительную тревогу, а 22% вовсе не тревожатся на этот счёт.

В опросе, который проводился в режиме онлайн 21-23 июля, приняли участие 1932 человека из числа зарегистрированных избирателей. Harvard-Harris Poll обнародовал только основные положения исследования. Остальные данные служба пообещала опубликовать до конца этой недели, уточняет РИА Новости.

Возможность очного Соединённых Штатах сталкивается с проблемой широкого распространения коронавирусной инфекции. По данным Университета Хопкинса, в стране выявлено более 4,4 млн случаев заражения COVID-19, жертвами коронавируса стали свыше 150,7 тыс. человек.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские всеобщие выборы, которые пройдут в ноябре 2020 года, могут стать «самыми сфальсифицированными» за всю историю страны. По его словам, причиной этого может стать использование возможности голосовать по почте. По словам американского лидера, «этой глупости» должен быть «положен конец».

Выборы в США намечены на 3 ноября. Республиканцы должны выдвинуть Трампа на второй срок, на праймериз у демократов победил Джо Байден.