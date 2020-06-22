Трамп предрёк «самые сфальсифицированные выборы» в истории США

https://static.news.ru/photo/7fe698bc-b4a8-11ea-8c88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Reynolds/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские всеобщие выборы, которые пройдут в ноябре 2020 года, могут стать «самыми сфальсифицированными» за всю историю страны.

По его словам, причиной этого может стать использование возможности голосовать по почте. Об этом он написал в своём Twitter. По словам американского лидера, «этой глупости» должен быть «положен конец».

Мы без проблем голосовали во время Первой мировой войны и Второй мировой войны, но теперь они используют COVID для того, чтобы обмануть, используя почту! — написал глава Белого дома.

Because of MAIL-IN BALLOTS, 2020 will be the most RIGGED Election in our nations history - unless this stupidity is ended. We voted during World War One & World War Two with no problem, but now they are using Covid in order to cheat by using Mail-Ins! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2020

Выборы в США намечены на 3 ноября. Республиканцы должны выдвинуть Трампа на второй срок, на праймериз у демократов победил Джо Байден.

Профессор политологии Университета Стони-Брук в Нью-Йорке Хельмут Норпот, который уже предсказывал победу Трампа на выборах в 2016 году, убеждён, что Трамп вновь будет переизбран на свой пост.

Ранее NEWS.ru писал, что американские подростки, пользующиеся соцсетью TikTok, и поклонники K-pop провалили явку на митинге Трампа в Оклахоме. Они провели в соцсетях акцию, подав сотни тысяч заявок на бесплатные билеты на митинг, не собираясь на него приходить.