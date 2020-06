Трамп предрёк «самые сфальсифицированные выборы» в истории США

По его словам, причиной этого может стать использование возможности голосовать по почте. Об этом он написал в своём Twitter. По словам американского лидера, «этой глупости» должен быть «положен конец».

Because of MAIL-IN BALLOTS, 2020 will be the most RIGGED Election in our nations history - unless this stupidity is ended. We voted during World War One & World War Two with no problem, but now they are using Covid in order to cheat by using Mail-Ins!