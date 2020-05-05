Больше 70 тысяч человек умерли от коронавируса в США

https://static.news.ru/photo/0505fe3e-8efc-11ea-839f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dan Herrick/ZUMA Wire/ТАСС

Университет Джонса Хопкинса сообщил о распространении коронавируса в Соединённых Штатах. На территории страны от COVID-19 умерли 70 115 человек.

Больше 187 тысяч пациентов выздоровели. Всего с начала пандемии в США заразились 1 181 885 жителей.

Как писал NEWS.ru, ранее Минобороны России сообщило о распространении коронавируса среди военнослужащих. COVID-19 выявили у 1475 сотрудников ведомства.

ВОЗ 11 марта 2020 года объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 251 тысячи, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 5 мая общее число инфицированных достигло 155 370 (+10 102 за последние сутки), 19 896 пациентов выздоровели (+1770 за последние сутки), умер 1451 человек (+95 за последние сутки). В Москве 80 115 заболевших (+5714 за последние сутки), 7870 выздоровели, 816 умерли.