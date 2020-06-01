Больше 40 американских городов ввели комендантский час из-за протестов

https://static.news.ru/photo/fbc68314-a438-11ea-9d76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Власти городов Соединённых Штатов объявляют комендантский час из-за массовых протестов. Такое решение приняли уже в 40 населённых пунктах.

Объявление о режиме чрезвычайного положения, который подразумевает комендантский час, сначала сделал глава Аризоны Даг Дьюси. Затем аналогично поступили в Калифорнии, Флориде, Колорадо, Нью-Йорке, Иллинойсе, Техасе, Огайо, Вашингтоне и некоторых других штатах, передаёт CNN.

Как писал NEWS.ru, акции протеста в городах США начались после убийства полицейским Джорджа Флойда, заподозренного в использовании фальшивого чека на $20. В столице штата Миннесота и некоторых других городах акции переросли в погромы с поджогами и мародёрством.